Olic Bayern Münih'te



Alman Bild gazetesi, Bayern Münih'in, Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Hamburger SV'de oynayan Hırvat Milli Takım oyuncusu Ivica Olic'i gelecek sezon için transfer ettiğini yazdı.



Hırvat Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Ivica Olic, önümüzdeki sezon Bayern Münih forması giyecek.



Bayern Münih'in Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, gazeteye yaptığı açıklamada, Olic'in Bayern Münih'te oynayan Luca Toni ve Miroslav Klose'ye çok iyi uyacağını, Hamburger SV'de sözleşmesi biteceğinden dolayı Olic'i gelecek sezon için transfer etmek için her şeyi yapacaklarını söyledi.



Olic'in danışmanı Gordon Stipic'in, futbolcunun transferi konusunda İtalya'nın Juventus ve İngiltere'nin Liverpool takımlarıyla da görüştüğü, ancak Bayern Münih'in en iyi teklifi sunduğu belirtilen haberde, Olic'in yakın çevresine, gelecek sezon Hamburg'tan ayrılacağını söylediği kaydedildi.



Olic'in 17 Aralık'ta Münih'te sağlık kontrolünden geçeceği, bunun olumlu olması durumunda gelecek yılın Ocak ayında anlaşma imzalayacağı belirtildi.



Haberde ayrıca, Olic ile ilgilenen diğer kulüplerin görüşme isteklerinin geri çevrildiği, Stipic'in de bu haberleri doğruladığı ifade edildi.

