Olgun Peker menajerlik sınavının cevaplarını aldığını kabul etti

T24 - 23'ü tutuklu 93 sanıklı şike davasının bugünkü duruşması başladı. Davanın bir numaralı sanığı Olgun Peker, menajerlik sınavının cevaplarını aldığı yönündeki iddia ile ilgili olarak "Abdullah Cila'dan cevapları aldım"dedi. Öte yandan sanık avukatlarının görevsizlik talebi reddedildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın savunmasına yarın başlayabileceği belirtildi. Mahkeme sırasında şekeri yükselen Yıldırım, salondan çıkarılarak revire götürüldü. Şekerinin yükselmesi üzerine yapılan müdahalenin ardından Yıldırım tekrar salona döndü.

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya aralarında Aziz Ylıdırım, Şekip Mosturoğlu, Bülent Uygun ve Olgun Peker'in bulunduğu 22 tutuklu sanık katıldı.

Görevsizlik talebine ret

Mahkeme sanık avukatlarının görevsizlik ve yetkisizliğe ilişkin taleplerini aldı. Avukat Köksal Bayraktar, Aziz Yıldırım ile ilgili sevk maddesinin şike ile ilişkisi olmadığını söyledi. Savcı Ufuk Ermertcan ise taleplerin reddine yönelik karar verilmesini istedi. 5 dakika ara veren mahkeme heyeti görevsizlik talebini reddetti.

Olgun Peker savunması

İlk sözü bir numaralı sanık, Giresunspor eski Başkanı Olgun Peker aldı. Savunmasına 2000 yılında yaşanan gelişmelerden bahsederek başlayan Peker, Salonda bulunan diğer sanıkları işaret ederek “Benim bir numaralı sanık olmam inandırıcı değil” dedi.

Savunmasına saat 11:00 sıralarında başlayan Peker, saat 16:00 sıralarında savunmasını tamamladı.

Peker'in sınav soruları itirafı

Peker'in savunmasında menajerlik sınavının cevaplarını aldığı yönündeki iddia ile ilgili olarak "Abdullah Cila'dan cevapları aldım" demesi üzerine Mahkeme Başkanı Ekinci "Cila bu cevapları kimden aldı" diye sordu. Peker bu soruya önce "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Başkan Ekinci ise, "Sen savunmana başlarken kendi isteğinle namusun ve şerefin üzerine doğru söyleyeceğine dair yemin ederek başladın. Biliyorsan doğruyu söyle" ikazında bulundu.

Peker ise, "Abdullah Cila bana cevapları Makedonya'dan aldığını söyledi. Detayını bilmiyorum. Para falan vermedim. Aramız bozuktu jest olarak verdiğini düşünüyorum" dedi.

10 yıldır menajerlik yaptığını bir dönemde kulüp başkanlığını yaptığını altını çizen Peker "Cevapları almasaydım da ben o soruları yanıtlardım" dedi.

Peker, “İstanbul'a 11 yaşında kaçarak geldim, Beyoğlu’nda sokaklarda büyüdüm. Bu dünyadaki en zor şey haklıyken haksız duruma düşüp haklılığını anlatmaya çalışmak. Ne şike ne bahis işlerine bulaşmadım" demesinin ardından, Mahkeme Başkanı Ekinci, “Biz dosyanın her tarafını inceledik, sadece savunmanızı yapın" diyerek uyardı.

Peker bu müdahalenin ardından savunmasına, "Tercih haklarım hep elimden alınıyor, tercihimi hep iyiden yana kullandım. Bunun için savaş veriyorum. Bir gün bu savaşı kaybedip karşınıza gelirsem suçlu olursam bunu yaptıranlar azmettirici olur" diyerek tamamladı.

Peker'in avukatı Serdar Öktem, ise "Suçlamaların tamamı hayal ürünüdür. Organize Şubenin 2000 ve 2004 yılında yaptıkları operasyonların başarısızlığı müvekkilime kesilmek isteniyor. Peker, bu operasyonlarda adı bile geçmemiş ve yargılandığı İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde beraat etmiştir. İddianame aynı zamanda soyut iddialarla doludur" dedi.

Yıldırım'ın şekeri yükseldi

Bu arada avukat Öktem'in savunmasını yaptığı sırada Aziz Yıldırım'ın salondan yürüyerek dışarı çıktığı görüldü. Avukat Öktem'in savunmasını tamalamasının ardından duruşmaya ara verildi. Arada Aziz Yıldırım'ın avukatları Yıldırım'ın şekerinin yükseldiğini ve duruşma salonu dışında adliyede görevli sağlık personeli tarafından müdahale edildiğini ifade ettiler. Yıldırım tedavinin ardından tekrar salona döndü.

Fenerbahçeliler Çağlayan'a akın etti.

Duruşmanın Çağlayan'daki adliyenin en büyük duruşma salonu olan 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülüyor. Adliye önünde de yüzlerce Fenerbahçe taraftarı sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Dava öncesinde adliye çevresinde çok sayıda çevik kuvvet polisi ve spor polisinin önlem aldığı görüldü. Adliyenin etrafı bariyerlerle çevrildi. Adliye içinde davanın görüleceği zemin katta da geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Duruşma salonunun bulunduğu kata asansörlerin iniş ve çıkışları iptal edilirken, salona gidilebilen merdivenler de giriş yasaklandı. Girişler sadece ana koridordaki girişten yapıldı. Burada da duruşmayı izleyici olarak girecekler ve basın mensuplarının isimleri kayıt altına alındı.

Fenerbahçeli taraftarlar, ''Futbolda şike'' davasında tutuklu yargılanan kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler ile kulüp yetkililerine destek vermek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga

Öte yandan Adliye önünde toplanan taraftarlar arasında kavga çıktı. Bir grup taraftarlar arasında sebebi belli olmayan bir tartışmada bıçaklanma olayının yaşandığı ve bir kişinin gözaltına alındığı görüldü.

Aziz Yıldırım rahatsızlandı

"Futbolda şike" davasının tutuklu sanığı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, rahatsızlanması üzerine duruşma salonundan çıkartıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Olgun Peker'in avukatının savunma yaptığı sırada rahatsızlanan Yıldırım, dışarı çıkartıldı.

Kan şekerinin çıktığı öğrenilen Yıldırım'a, adliyede görevli sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor.