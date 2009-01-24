Olgaç, askerde yalnız patates soymuş

Önce itiraf etti, sonra senaryo dedi

Kıbrıs Barış Harekatı'nda önce, esir bir Rum askeri vurduğunu söyleyen daha sonra 'Söylediklerim bir senaryoydu, gerçekle ilgisi yok' diyen tiyatro sanatçısı Atilla Olgaç'ın savaşa hiç katılmadığı anlaşıldı.Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlilerinden Hilmi Özen, Atilla Olgaç’ın yalan söylediğinin canlı tanığı olduğunu belirtti. Eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da danışmanlığını yapan Hilmi Özen, "Savaştan çok korkuyordu. Bırakın çatışmaya girmeyi, eline silah bile vermediler. Keza Ağustos 1974’te daha birinci harekat yeni yapıldığında askerliğini Lefkoşa’daki Kıbıs Türk alayında yapıyordu. Bu alay harekat boyunca hiç çatışmaya girmedi, sadece bölgesini korudu" dedi.Hilmi Özen, Atilla Olgaç’a nasıl torpil yaparak mutfağa alınmasını sağladığını da şöyle anlattı: "20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı olduğunda ben Kıbrıs Devlet Tiyatroları Müdürü’ydüm. Ağustos ayında Atilla Olgaç’ın ailesi beni aradı ve Atilla’nın 1963 anlaşmalarıyla kurulan Lefkoşa’da konuşlu Kıbrıs Türk Alayı’nda askerlik yaptığını ve çok korktuğunu belirtip, yardımcı olmamı istedi. Atilla adaya yeni gelmişti. Alaya gidip komutanlarıyla görüştüm. Komutanları bana, Atilla’nın korku içinde olduğunu ve sinirlerinin zayıfladığını söyledi. Nöbet bile tutturamıyorlarmış, yani eline silah bile almamış. Rica ettim, kollayın dedim. İsteğimi kırmadılar ve mutfağa aldılar. 20 gün sonra Türkiye’ye geri gönderdiler."