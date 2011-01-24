-ÖLENLERİN SAYISI 35'E YÜKSELDİ MOSKOVA (A.A) - 24.01.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedova havaalanında meydana gelen intihar eyleminde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiği bildirildi. Domodedova Havaalanı Basın Sözcüsü Yelena Galanova, Rus NTV televizyonuna yaptığı açıklamada, Domodedova Havaalanı'nın Dış hatlar terminali gelen yolcu terminalinde bir teröristin üstündeki bombaları patlatmasıyla meydana gelen patlamada ölü sayısının 35'e yükseldiğini söyledi. Galanova'nın aksine diğer Rus yetkililer saldırıda 31 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin de yaralandığını belirterek, yaralılardan 34'ünün durumunun kritik olduğunu kaydettiler. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, patlamanın ardından Davos ziyaretini iptal ederek, acil durumlardan sorumlu kurumların başkanlarını Moskova yakınlarındaki rezidansında topladı. Saldırının arkasındakilerin bulunup cezalandırılacağını söyleyen Medvedev, havaalanlarında ve önemli ulaşım merkezlerindeki güvenliğin de artırılması talimatı verdi. Yurdışından gelen bir konuğunu karşılamak için havaalanında bulunan Yekaterina Aleksandrova yaptığı açıklamada, "Patlama yakınımda oldu. Ben yaralanmadım ama şok dalgasını hissettim. İnsanlar düşüyordu. Daha sonra çok fazla duman çıkmaya başladı. Yaralıların çoğu kendi çabasıyla dışarı çıktı. Ondan sonra nereden dışarı çıkılması gerektiğine dair anonslar yapılmaya başlandı" dedi. Bu arada, havaalanındaki saldırının ardından Rus borsası MICEX endeksi yüzde 2 oranında değer kaybetti. -SALDIRIYI YAPAN BİR İNTİHAR EYLEMCİSİ- Domodedova Havaalanındaki patlamayı soruşturmakla görevli komisyona yakın adı açıklanmayan bir kaynak, Rus İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, saldırının bir intihar eylemcisi tarafından yapıldığını belirterek, "Patlamanın meydana geldiği alan bunu destekliyor. Bu kadar yaralı olması patlayıcı maddenin içine metal parçaları yerleştirildiğini gösteriyor. Patlama, metal detektörlerin olmadığı yeşil hat çıkışındaki kontrol noktasının dışında meydana geldi" dedi. Kaynak, patlamanın meydana geldiği sırada havaalanına 15'i yurtdışından olmak üzere 30 uçağın inmeye hazırlandığını ve bu yüzden havaalanının da çok kalabalık olduğunu belirterek, polisin muhtemelen Moskova oturumuna sahip intihar eylemcisinin kimliğini patlama sonucu parçalanan kalıntılarından tespit etmeye çalıştığını kaydetti. Ancak, İtar-Tass'ın görüştüğü görgü tanıklarından biri havaalanında birden fazla patlama olduğunu belirterek, "Bir patlama biz inmeden önce oldu. bizden önce Duşanbe'den gelen bir uçak indi ve onlar uzun süre kontrol edildi. Biz merdivenlerden aşağı inip ilk kata indik. Havaalanı çalışanlarından birinden çıkış için yardım istedik ve bize havaalanında patlama olduğunu söyledi. Ancak görevlilerin hepsi bir şey yokmuş gibi davranıp sakin olmamızı söylediler" dedi. Adı açıklanmayan görgü tanığı kadın, "Bu uyarıların ardından pasaport kontrolüne doğru yürüdüm. Bu sırada meydana gelen bir şiddetli patlama yüzünden 3 duvar devrildi ve enkazı etrafa yayıldı. İkinci patlama ikinci katta meydana geldi. Daha sonra havaalanının dışına çıktık. İkinci katta sol taraftaki pencerelerin sadece çerçeveleri sağlam kalmıştı" diye konuştu. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi ve iç istihbarattan sorumlu Federal Güvenlik Servisi (FSB) 2 patlama konusunda bir bilgilerinin olmadığını belirtiler. Adı açıklanmayan bir polis yetkilisi, havaalanındaki patlamanın şiddetinin 5-10 kg arasında TNT'ye eşdeğer olduğunu söyledi.