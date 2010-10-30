-ÖLENLERİN SAYISI 25'E YÜKSELDİ BAĞDAT (A.A) - 29.10.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeybatısında düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısının 25'e yükseldiği bildirildi. Diyala vilayeti Polis Sözcüsü Galib Attiya, Bakuba kentiyle İran sınırı arasında olan Balad Ruz kasabasındaki saldırıya hedef olan kafeye, genellikle Şii Kürtlerin gittiğini belirtti. Saldırıda 70 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Bu arada Diyala vilayeti Güvenlik Komitesi Başkanı Mutena El Timimi, intihar saldırısına ikinci bir eylemcinin karışmış olabileceğini ifade etti. Ancak diğer yetkililer, saldırıda ikinci bir patlama olduğunu doğrulamadı.