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Dünya

ÖLENLERİN SAYISI 15'E ŞAM (A.A)

23 Mart 2011 21:55

-ÖLENLERİN SAYISI 15'E  ŞAM (A.A) - 23.03.2011 - Hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde ölenlerin sayısı 15'e çıktı. AFP'ye konuşan bölgedeki bir insan hakları savunucusu, sabaha karşı güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda, biri kadın, biri çocuk, biri doktor 9 kişinin öldüğünü belirtti. Aynı kaynak, gece ölenlerin Ömer Camisindeki cenaze törenine katılan 6 kişinin de güvenlik güçlerinin tören sırasında açtığı ateşte öldüğünü söyledi. Suriye devlet televizyonu, "silahlı bir çetenin" bugün ambulansa saldırarak doktor, sağlık görevlisi, ambulans şoförü ve bir polisi öldürdüğünü duyurmuştu. İnsan hakları savunucusu, bu kişilerin silahlı çete tarafından öldürüldüğünü de yalanladı. 

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