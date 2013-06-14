Ölen ve yaralananlar için mum yakıldı

Gezi Parkı eylemlerinin 18'inci güne girilirken, eylemciler ölen, yaralanan ve canı yananlar için mum yakıp yarım saatlik sessiz oturma eylemi yaptı.

Eylemciler adına konuşma yapan bir kişi, eylemi ölen, yaralanan ve canı yananlar için gerçekleştirdiklerini belirterek, "Eylemimiz herkese açıktır. Tek yapmanız gereken bir mum yakıp, sessiz şekilde protestonuzu gerçekleştirmeniz" dedi.

Yaklaşık yarım saat süren sessiz protesto eyleminde, bazı eylemciler, Gezi Parkı eylemleri sırasında ölen ve yaralanan kişilerin fotoğraflarının ve isimlerinin yazılı bulunduğu dövizleri havaya kaldırdı.

Hayatını kaybeden eylemciler Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük ve komiser Mustafa Sarı'nın adlarının bulunduğu pankartlar oluşturulan çemberin içinde havaya kaldırıldı.

Çevreden geçen vatandaşların da oturarak destek verdiği eylemin sonunda yaklaşık 5 dakika alkışlı protesto gerçekleştirildi.