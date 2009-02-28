Ölen Türkler belli oldu

THY uçağında hayatını kaybeden Türklerin pilotlar Arısan, Sezer, Olgay ile kabin görevlisi Eskin ve işadamı Bülent İçgören olduğu açıklandı.



THY, uçak kazasında hayatını kaybeden üçü kokpit, biri kabin ekibinden dört personelin isimlerini açıkladı. Kokpit ekibinden Hasan Tahsin Arısan, Murat Sezer, Olgay Özgür ile kabin ekibinden Ulvi Murat Eskin’in yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Hollanda makamlarının tesliminden sonra özel bir seferle Türkiye’ye getirileceği kaydedildi.



Eren’in ayağı kesildi



Bu seferin ne zaman düzenleneceğinin daha sonra bildirileceği belirtilen açıklamada, “THY tarafından kazada hayatını kaybeden mürettebat ve yolcularımızın yakınlarına ilk etapta 50 bin euro, hastanede yatarak tedavi görenler için de 5 bin ile 10 bin euro ödeme yapılacaktır. Bu konuda ilgililer, Aile Destek Hattı’nın ‘90 800 219 80 35’ nolu telefonundan bilgi alabilirler” ifadelerine yer verildi.



Kazada yaralanan uçuş ekibinden kabin amiri Figen Eren’in de hastanede tedavi altında olduğu ve sol ayağının bilekten kesildiği öğrenildi. Eren ile birlikte kazada ağır yaralanan Yasemin Vural’ın vücudundaki birçok kemiğin de çarpmanın etkisiyle kırıldığı bildirildi. Kazada yaralanan bir diğer kabin görevlisi Perihan Özden’in de tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.



İçgören de açıklandı



Hollanda makamlarının, işadamı Bülent İçgören’in de (55) kazada öldüğünü ailesine bildirdiği öğrenildi.



Amsterdam’a giden yakınları İçgören’in hayatta olup olmadığını önceki gece öğrenememiş, 11 hastane dolaşmalarına rağmen bir sonuç alamamıştı.

