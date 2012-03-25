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Dünya

Ölen sevgilisiyle evlenecek

Fransa'da Muhammed Merah tarafından öldürülen askerlerden birinin hamile olan kız arkadaşı ölen sevgilisiyle evlenmek istedi.

25 Mart 2012 21:21

 

Fransa'da Muhammed Merah tarafından öldürülen askerlerden birinin hamile olan kız arkadaşı ölen sevgilisiyle evlenmek istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, genç kadının nikâh isteğine onay verdi.
 
21 yaşındaki genç kadının avukatı Gilbert Collard, müvekkilinin talebinin Fransa Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiğini açıkladı.
 
Ölüm sonrası nikâhlanabilmek için, ölen kişinin hayatta iken evlenme isteğini bildirmiş olması gerekiyor. Böylesi istisnaî bir durum için ise ayrıca Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin onayı gerekiyor.
 
Abel Chennouf, Muhammed Merah'ın 15 Mart'ta Montauban'da düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden üç askerden biri. Merah daha sonra Toulouse kentindeki Yahudi ortaöğretim okulu Ozar-Hatorah'ı hedef almış, 3'ü çocuk 4 kişiyi öldürmüştü. Merah, Fransız polisinin evine düzenlediği 32 saatlik operasyon sonucunda ölü geçirilmişti.

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