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ÖLEN RUS REHBER SAYISI 4'E YÜKSELDİ DENİZLİ (A.A)

06 Haziran 2011 17:41

-ÖLEN RUS REHBER SAYISI 4'E YÜKSELDİ DENİZLİ (A.A) - 06.06.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlenerek Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Rus tur rehberi öldü. Alınan bilgiye göre, Bodrum'da 9 gün önce tekneyle gezintiye çıktıktan sonra rahatsızlanarak Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Rus tur rehberlerinden Alexandr Zhbckov (28), hayatını kaybetti. Yoğun bakım ünitesinde olan rehber, kan değerlerinin normale dönmesi için diyaliz cihazına bağlı olarak tedavisi sürerken hayatını kaybetti. Bodrum'da Rus rehber grubu 9 gün önce tekneyle gezintiye çıkmış, rahatsızlanan rehberler çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden 2'si Antalya'da, 1'i ise Moskova'da hayatını kaybetmişti. Denizli'de ölen rehberle birlikte, Bodrum'daki olay sonrasında ölen Rus rehber sayısı 4'e yükseldi.

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