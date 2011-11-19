Ölen PKK'lının cebinden Öcalan'ın mektubu çıktığı iddiası

T24 - Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan PKK'ya talimat verdiği, Siirt Pervari'de 19 Ağustos'ta ölü ele geçirilen Zerdeşt kod adlı PKK'lı Ali Gezer'in cebinden çıkan mektupla iddia edildi. Yapılan incelemede, Öcalan'ın PKK'ya yazdığı orijinal el yazısı mektubun, 27 Temmuz'da avukatları aracılığıyla açıklamalarının sansürsüz şekli olduğu ortaya çıktı. Mektupta, Öcalan'ın PKK'ya, "Gerillacılık oynamasınlar, aktif savunma. Pasif savunmayı artık bıraksınlar" talimatının yer aldığı iddia edildi. Başbakan Erdoğan'ın masasına gelen mektubun ardından toplanan devletin zirvesinde, Öcalan'ın PKK'ya talimatların yer aldığı mektup, avukatlarıyla görüşme yasağının gelmesine neden oldu söylendi.







Başbakan Erdoğan'ın "Öcalan İmralı'dan PKK'ya talimatlar verdiği için görüşmeleri yasaklandı" açıklamasının perde arkası Yeni Şafak gazetesinde yer aldı. Öcalan'ın son açıklaması olarak bilinen 27 Temmuz 2011'de avukatları ile yaptığı görüşmenin tamamının notları Pervari'de şehre saldıran üst düzey yönetici bir PKK'lının cebinden çıkması devletin zirvesini harekete geçirdiği öğrenildi.



Öcalan'ın görüşmesinden 23 gün sonra Pervari'de karakola saldırı düzenleyen PKK'lı Ali Gezer'in cebinden, Öcalan'ın en son kaleme aldığı mektubun çıkması üzerine güvenlik güçleri devletin zirvesini haberdar etti. Bunun üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a iletilen kritik bilginin ardından kısa bir süre sonra, devletin zirvesinde bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin sonucunda Öcalan'ın PKK'lılara mektupla eylem yapması talimatları verdiği anlaşılmış oldu. Bunun neticesinde de Öcalan'ın bundan sonra avukatlarıyla görüşmelerine şerh koyulduğu öğrenildi.

Avukat-KCK-PKK zinciri



Güvenlik güçlerinin Başbakan Erdoğan ve devletin zirvesine hazırladıkları bilgi notunda, Öcalan'ın dağdaki PKK'lılara nasıl eylem talimatı verdiğinin yol haritası da ince ayrıntılara kadar anlatıldı. İlk olarak Öcalan'ın görüşme öncesinde kaleme aldığı mektubu, İmralı'ya gelen avukatlara verdiği belirtildi. Avukatların ise mektubu çoğaltarak BDP'nin il gençlik yapılanmalarında bulunan KCK sorumlularına ulaştırıldığı ifade edimdi. KCK sorumlularına giden Öcalan'ın el yazısı mektuplarının daha sonra illerde bulunan ve arazideki PKK'lıların ihtiyaçlarını karşılamakla görevli 'milis' olarak tabir edilen KCK elemanları vasıtasıyla dağ kadrosuna ulaştırıldığı öğrenildi.

Eylemsizliği bitirin talimatı



Öcalan'ın, PKK'nın eylemsizlik kararını bitirdiği 15 Temmuz tarihine yakın günlerde yazdığı 10 sayfalık mektupta, PKK'ya ve KCK'ya verdiği talimatlar göze çarpıyor. Öcalan'ın mektubunda, Kandil'i ve KCK'yı pasif davranmak ve eylem yapmamaktan dolayı sıkça eleştirmesi göze çarpıyor. Öcalan sürükle 'sözün bittiği yerdeyiz' gibi ifadelerle silahlı olarak mücadele için çağrı yapıyor. Öcalan mektubunda, PKK'ya saldırı talimatı şöyle veriyor: "Kandili buradan uyarıyorum. Gerillacılık oynamasınlar, aktif savunma. Pasif savunmayı artık bıraksınlar."

Kemal Burkay rahatsız etmiş



Devletin kendisini taşeron olarak kullandığını ileri süren Öcalan "Açık bir şekilde KCK'ye de, devlete de söylüyorum. Beni taşeron olarak kullanamazsınız" diyor. Kandil'in 'yazdıklarınızdan istifade ediyoruz' mesajını değerlendiren terörist başı, "Her iki tarafta beni idare ediyor" ifadelerini kullanıyor. Mektupta, Türkiye'ye 3 ay önce dönen Kürt Aydın Kemal Burkay'ın sağduyulu açıklamalarının da İmralı'yı rahatsız ettiği görülüyor.

ANF'den mektuba sansür



Fırat Haber Ajanı (ANF) ve Öcalan'ın avukatlarının mektubu sansürlediği de orijinal metin ortaya çıkınca anlaşıldı. PKK'lı Ali Gezer'in cebinden çıkan Öcalan'ın 10 sayfalık sansürsüz mektubuyla PKK'nın sözcüsü olarak bilinen yayın kuruluşu ANF'nin bildirdiği Öcalan açıklaması arasında farklar dikkat çekiyor. ANF'nin haberinde PKK'ya saldırı talimatıyla Türkiye'ye yönelik hakaretleri ve Kandil'le ilgili bölümleri sansürlendiği görülüyor.