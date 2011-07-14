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ÖLEN PARAŞÜTÇÜLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ FETHİYE (A.A)

14 Temmuz 2011 20:42

-ÖLEN PARAŞÜTÇÜLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ FETHİYE (A.A) - 14.07.2011 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken düşerek yaşamını yitiren İngiliz turist ve Türk paraşüt pilotunun cesetleri askeri helikopterle hastaneye getirildi.  Alınan bilgiye göre, Ölüdeniz Pilotlar Birliği üyesi pilot Osman Ersan, İngiliz müşterisi 67 yaşındaki Stephen Arthur Johnson ile bin 700 metre rakımlı Babadağ'dan ''tandem'' (ikili) adı verilen paraşütle atladı. Atlayıştan bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle paraşüt yaklaşık 500 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Dalaman Hava Meydan Komutanlığından havalanan askeri helikopter, bölgede birkaç keşif turu attıktan sonra, paraşütün düştüğü yeri ve cesetlerin bulunduğu bölgeyi tespit etti. Ceset torbalarına konulan Ersan ve Johnson'un cesetleri askeri helikopter ile Fethiye Devlet Hastanesine getirilerek morga konuldu.  Ölüdeniz Paraşütçüler Kooperatifi Başkanı Cemal Övet, ''Çok üzgünüz. Hiç beklenmeyen bir kaza. Tecrübeli havacı Osman Ersan ve beraberindeki turist, 500 metreden paraşüt kontrolünü kaybederek sarp kayalıklara düştüler ve yaşamlarını yitirdiler. Üzüntümüz büyük'' dedi. Bu arada, olayla ilgili Fethiye Cumhuriyet Savcılığının inceleme başlattığı ve olayda yaşamını yitiren 37 yıllık yamaç paraşütü pilotu Ersan'ın olaydan 1 hafta önce gazetecilere bölgede yaşanan paraşüt kazaları ve alınması gereken önlemler konusunda açıklamalarda bulunduğu bildirildi.

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