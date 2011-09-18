-Ölen mahkum toprağa verildi MUŞ (A.A) - 18.09.2011 - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde cezaevi nakil aracında çıkan yangında ölen mahkumlardan Akif Karamalı, memleketi Muş'un Hasköy ilçesinde toprağa verildi. Karamalı'nın cenazesi, Hasköy Belediye Başkanlığına ait araçla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden alınarak, kalabalık bir araç konvoyuyla Hasköy ilçesine getirildi. Hasköy Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Karamalı'nın cenazesi, ilçedeki Elmabulak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akif Karamalı'nın akrabalarından eski Hasköy Belediye Başkanı Zihni Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeninin 6 yıl önce yaşanan bir kavgayı ayırmak isterken yaralandığını ve o olaydan ötürü tutuklandığını söyledi. Karamalı'nın 13 Eylül'de Muş E Tipi Cezaevi'nden çıkarılıp Van'a götürüldüğünü belirten Sayan, ''Sayın Adalet Bakanı'nın açıklaması ve basından takip ettiğimiz kadarıyla, 2 şoför ve 12 asker kendilerini araçtan atıyor. Ondan sonra mahkumların kaldığı bölmenin kilidini kırıp mahkumları kurtarmaya çalışıyorlar ama alevlerden dolayı kurtaramıyorlar'' diye konuştu. Olayla ilgili yargıya başvuracaklarını ve mahkemelerden sonuç çıkmaması halinde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını ifade eden Sayan, şöyle devam etti: ''İşin içinde bazı sorunlar var. Durup dururken olmaz. Orada 5 can gitmiş. Benim yeğenim 20 gün sonra baba olacaktı. Sonuç itibariyle Adalet Bakanlığı, aracı üreten firma yetkilileri, üniversiteden teknik ekip ve cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapıyor. Biz konuyu takip ediyoruz. Sonuna kadar da yeğenimin hakkını her boyutta takip edeceğiz. Ben Türk adaletine güveniyorum. Buradan sonuç çıkmazsa gideceği bir üst mahkeme var.'' Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in konuya ilişkin açıklamasını da anımsatan Sayan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Araçta karpuz değil insan taşıyorlar. Mahkum da olsa onun da hakkı var. Türkiye'de en ucuz olan insan hayatıdır. Bizim canımız yandı. Başkasının canı yanmasın ve gerekli tedbirler alınsın. Çocuğun uçakla gönderilmesini istedik. Türkiye'nin imkanları çok. Türkiye, büyük bir devlet. Bu güçlü devlette günde 5 bin değil 10 bin mahkum da uçakla taşınabilir. Olayda bir ihmal olduğunu şimdi söyleyemeyiz. Birilerini töhmet altında bırakmak istemiyoruz. Mutlaka bir yerde hata vardır ve bu hata şu anda aranıyor. Bunlar ortaya çıkmadan bu hatalıdır demek ön yargı olur ve doğru değildir.'' Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreni sırasında Akif Karamalı'nın hamile eşi ile annesinin fenalık geçirdiği gözlendi.