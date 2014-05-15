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Ölen maden işçisinden oğluna not: Oğlum, hakkını helal et

Soma’dan yürek burkan haberler gelmeye devam ediyor

15 Mayıs 2014 14:26

Manisa’nın Soma ilçesindeki maden faciasında yaşamını yitiren işçilerden birinin avucunda bulunan kağıtta “Oğlum, hakkını helal et” yazdığı görüldü.    

Manisa’nın Soma ilçesinde ölü sayısı sabah saatlerinde 282’ye ulaştı.

Ekipler kurtarma çalışmalarını sürdürürken, mahsur kalan madenciler için umutlar giderek azalıyor.

Öte yandan, Soma’dan yürek burkan haberler gelmeye devam ediyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Osman Tutkun, cenazelerin teslim alındığı sırasında gördüğü bir manzarayı paylaştı.

Tutkun, “Orada çıkartılan bir cenazede, şehidin avucunun içinde ki kağıtta 'Oğlum, hakkını helal et' yazıyordu. Biz bu kadar onurlu maden işçileriyiz" dedi.

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