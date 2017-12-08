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Dünya

Ölen kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye giren adam hapis cezası aldı

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - ABD’li Aaron Graser, yüksek doz uyuşturucudan ölen kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girerek onu uyandırmaya çalıştığını itiraf etti

08 Aralık 2017 18:42

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - ABD’li Aaron Graser, yüksek doz uyuşturucudan ölen kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girerek onu uyandırmaya çalıştığını itiraf etti.
Yüksek dozda uyuşturucudan ölen kız arkadaşının hayati fonksiyon göstermemesi üzerine, [kız arkadaşının] kendisiyle cinsel ilişkiye girmekten hoşlanmadığını düşünerek onunla cinsel ilişkiye girerek uyandıracağını düşünen Graser, kız arkadaşının uyanmaması üzerine eski bir sağlık görevlisi olan komşusundan yardım istediğini söyledi.
Graser, kendisini sorguya çeken polis memurlarının, kadının bileklerindeki bağlanma izlerini sorması üzerine suçunu itiraf etti.
Graser çıkarıldığı mahkemece dördüncü dereceden cinsel saldırı ile suçlanarak bir yıl hapis cezası aldı.
 

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