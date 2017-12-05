Ölen kişinin üzerinden kimliği çıkınca 'yaşıyorum' açıklaması yaptı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da portakal bahçesinde üzerinden Bülent Gönen\'in (40)kimliği çıkan cesedin Gönen\'in komşusu aynı yaştaki Mustafa Saraç\'a ait olduğu ortaya çıktı.

Olay, 4 Aralık\'ta merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10040 Sokak\'ta bulunan bir narenciye bahçesinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, gece sokaktan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz kanlar içinde yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde başından ve boynundan tabancayla vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin üzerinden Bülent Gönen\'e ait nüfus cüzdanı çıktı. Ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Bu arada olayla ilgili soruşturma başlatan polis, gerçek Bülent Gönen\'in yaşadığı, ölen kişinin de komşusu Mustafa Saraç olduğu belirlendi.

\'BEN ÖLMEDİM\'

Bülent Gönen\'in öldüğü yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yapan kaportacı Bülent Gönen, \"Öldürülen Mustafa Saraç, benim komşum olur. Bir süre önce cüzdanımı kaybetmiştim. Yapılan haberlerin ardından, arkadaşlarım ve akrabaların beni aradı. Sen öldün mü?\' diye sorunca şaşırdım. Kaybettiğim cüzdanımdaki nüfus kağıdımı öldürülen komşum almış olabilir\" dedi.

Polis katil zanlısını yakalamaya çalışıyor.



FOTOĞRAFLI