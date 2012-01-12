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Spor

Ölen kayakçı için başsağlığı mesajları ANKARA (A.A)

12 Ocak 2012 18:37

-Ölen kayakçı için başsağlığı mesajları ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da antrenman yaparken dengesini kaybederek düşen ve hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu'ya rahmet, Nemutlu'nun ailesiyle, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Dr. Özer Ayık'a başsağlığı diledi. CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ALP Disiplini Milli Takım oyuncusu Aslı Nemutlu'nun  Türkiye Gençler Kayak Şampiyonası'na hazırlandığı Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde düşme sonucunda yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiği belirtildi. Açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Milli Kayakçı Aslı Nemutlu'ya rahmet, Nemutlu ailesiyle Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Dr. Özer Ayık'a, Milli Kayak takımı sporcu ve yöneticileriyle, kayak sporuna gönül veren herkese başsağlığı diledi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, bugün antrenman sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu için taziye mesajı yayınladı. Erzurum Konaklı'da kayak yaparken kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun vefatını teessürle öğrendiğini belirten Kılıç, ''Bugün Erzurum'da antrenman sırasında milli sporcumuz Aslı Nemutlu'nun vefat ettiğini derin teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu elim kaza sonucu genç yaşta yitirmiş olduğumuz sporcu kardeşime Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır dilerim. Milletimizin başı sağ olsun'' dedi. Fenerbahçe Kulübü'nden yayımlanan mesajda, ''Kayak Milli Takım sporcusu Aslı Nemutlu'nun antrenman yaptığı sırada düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesi, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz'' denildi.

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