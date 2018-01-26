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Dünya

Ölen kardeşlerini mumyalayıp saklamış!

77 yaşındaki bir kadının evinde battaniyeye sarılı iki mumya bulundu

26 Ocak 2018 04:39

Rusya’nın Moskova bölgesinde 77 yaşındaki bir kadının yıllar önce ölen erkek ve kız kardeşini mumyalayıp dairesinde sakladığı ortaya çıktı.

Yetkililere 'mumya'ların 8-9 yıl önce ölen erkek ve kız kardeşleri olduğunu belirten yaşlı kadın, cenaze masraflarını ödeyecek parası olmadığını, bu nedenle de cesetleri evinde saklamaktan başka şansı olmadığını söyledi.

Yaşlı kadının akıl hastanesine kaldırıldığı aktarıldı. Uzmanlarsa mumyalanan kişilerin ölüm nedeni ve tarihini belirlemeye yönelik incelemeler gerçekleştiriyor.

 

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