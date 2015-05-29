Ölen kardeşinin yüzünün nakledildiği adamla tanıştı: Dokunabilir miyim?

ABD’de Rebekah Aversano adlı kadın, ölen kardeşinin yüzünün nakledildiği Richard Norris ile tanıştı. Aversano ile yüz nakli yapılan Norris’in karşılaşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Karşılaşma sırasında Aversano, "Norris’e önce dokunabilir miyim?” diye sordu. Norris’in yüzüne dokunan Aversano ise daha sonra biraz geri çekildi "Birlikte büyüdüğüm yüz" dedi.

Aversano, üç yıl önce karşıdan karşıya geçerken bir araba çarpması sonucu yaşamını yitiren kardeşi Joshua'nın yüzünü, ailesi, Richard Norris’e bağışladı.

Aversano ailesinin bağışıyla yeni bir şans elde eden Norris ise, 22 yaşındayken 1997’de kazayla kendini vurdu. Kazadan sonra tanınmayacak hale gelen yüzü için 30’dan fazla ameliyat geçirdi, ancak bu ameliyatlarda fazla başarı sağlanamadı. Maryland Üniversitesi’nde Mart 2012’de tarihin en zor ameliyatlarından biriyle, Norris’e diş, çene dil kasları ve sinirler nakledildi. Yüz nakli ameliyatı 36 saat sürdü.

Şimdi 39 yaşında olan Norris karşılaşma sırasında Rebekah Aversano’ya teşekkür etti.

Avustralya televizyonu Channel 9'un "60 Minutes Australia" programı tarafından kaydedilen buluşma bu hafta sonu yayımlanacak.