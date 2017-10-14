 (ölen kadının fotoğrafıyla) BEŞİKTAŞ'TA BETON MİKSERİNİN EZDİĞİ YAŞLI KADIN ÖLDÜ 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi\'nin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki kadına beton mikseri çarptı. Beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Polis bir süre sonra kamyon sürücüsünü yakaladı.

Kaza, Beşiktaş Caddesi Başbakanlık Çalışma Ofisi\'nin karşısında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Raziye Çelik\'e beton mikseri çarptı. Kabataş yönüne ilerleyen beton mikseri sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçarken, yaşlı kadın hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan Çelik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cesedi ambulansa alınarak götürüldü.

Kaza yerinden geçmekte olan bir beton mikseri polis tarafından durduruldu. Yapılan incelemelerde kazayı yapan kişi olmadığı anlaşılınca sürücü yoluna devam etti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Esnaf Ahmet Fedai Aydoğan, \"Biz kazanın olduğunu bile anlamadık. Kadının başında birkaç kişi vardı. Polisler geldi. Panik yok bişey yok. Nasıl kaza oldu anlamadım. Kadın ezilmiş yerde yatıyordu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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ölen kadının fotoğrafı(ek)

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-Beşiktaş Caddesi\'nden görüntü

-Kazanın meydana geldiği yer

-Yeredeki ceset

-Olay yerindeki Sağlık ekipleri

-Cesedin ambulansa alınması

-Trafik polisinin ölçüm yapması

-Oluşan trafik

-Genel ve detaylar

14.10.2017 - 16.25 Haber Kodu : 171014127

14.10.2017 - 17.04 Haber Kodu : 171014135_