-ÖLEN İTFAİYE ERİ ARKEOLOJİ MEZUNUYMUŞ İZMİR (A.A) - 17.04.2011 - İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün, kapı imalathanesinde meydana gelen patlamanın ardından yaşamını yitiren 2 işçi, arama çalışmaları süren 2 işçi ve söndürme çalışmalarında hayatını kaybeden itfaiye erinin yaşamlarındaki dram ortaya çıktı. İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin çalışmaları sonucu kapı imalatında çalışan işçilerden ikisinin cesedine dün gece ulaşıldı. Yakınlarına yaptırılan teşhislerde, bu kişilerin 32 yaşındaki Mustafa Demiralay ile eniştesi Yener Erbaş oldukları belirlendi. Teşhislerin ardından Mustafa Demiralay ve Yener Erbaş'ın evleri yasa boğuldu. Yakınları, Demiralay ve Erbaş'ın Gaziantep'te ortak iş yeri açtıklarını, yürütememeleri üzerine bir süre sonra kapattıklarını ve 1,5 yıl önce yeni umutlarla İzmir'e yerleştiklerini anlattı. Kapı imalatçısında Mustafa Demiralay'ın iş bulduğunu, ardından Erbaş'ı da aynı iş yerine aldırdığını anlatan yakınları, hedeflerinin tekrar kendi iş yerlerini kurmak olduğunu söyleyerek, gözyaşlarına boğuldu. Henüz haber alınamayan Harun Cirit ile eniştesinin kardeşi olan Mustafa Kurt'un da evinde hüzünlü bir bekleyiş hakim. Ailelerin, enkaz kaldırma çalışmalarından çıkacak haberi beklerken, ufak da olsa umutlu oldukları gözlendi. Yaklaşık 8 aydır olayın meydana geldiği iş yerinde çalışan Mustafa Kurt'un, 8 yaşındaki kızı Asiye'nin doğuştan böbrek yetmezliği çektiği öğrenildi. Annesi ve babasıyla 2 haftada bir diyaliz makinesine giren Asiye'nin, kısa süre önce de idrar kesesinden ameliyat olduğu belirtildi. Evli ve 2 yaşında bir kızı olan Harun Cirit'in ise 4 yıl önce ölümden döndüğünü öğrenildi. Yakınları, Cirit'in binmekten son anda vazgeçtiği kamyonetin, hemzemin geçitte trenin altında kaldığını ve kamyonettekilerden bazılarının kazadan yaralı olarak kurtulduğunu, bazılarının da hayatını kaybettiğini dile getirdiler. Yangın söndürme çalışmalarında yaşamını yitiren itfaiye eri Ozan Avşar'ın ise üniversite mezunu olduğu, arkeoloji bölümünü bitirmesine rağmen iş bulamayınca İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının açtığı sınavlara girdiği ve 7 yıl önce bu işe başladığı öğrenildi. Yaklaşık 2 yıl önce evlenen Avşar'ın, Eda adında bir kız çocuğu vardı.