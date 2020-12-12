Ölen işçisinden 150 bin TL tazminat isteyen şirket asli kusurlu bulundu

Tekirdağ’da tamirat için çıktığı fabrikanın çatısında elektrik akımına kapılarak ölen işçiden 150 bin TL tazminat isteyen şirket bilirkişi raporunda "asli kusurlu" bulunurken, "38 yaşında aklıselim" olan işçi de "tedbirsizce ve dikkatsizce davranarak kazaya sebebiyet verdiği için" yüzde 40 kusurlu görüldü. İşçi yakınları karara itiraz edecek.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde "Boyko Tekstil" adlı fabrikada çalışan 38 yaşındaki elektrik teknisyeni Cengiz Fedakar, güvenlik kamerası tamiri için çıktığı fabrikanın çatısında elektrik akımına kapılarak 15 Eylül 2018 tarihinde iş cinayetinde öldü.



Cengiz Fedakar’ın ölümünün ardından şirket “maddi ve manevi zarara uğradığı” gerekçesiyle Fedakar’ın mirasçılarına yaklaşık 150 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Gazeteduvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; Fedakar’ın ölümüne ilişkin fabrika müdürü hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla Çorlu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada dosyaya bilirkişi raporu eklendi.



İşverenin, işçilerin güvenliğini sağlayacak yeterli tedbirleri almadığı ifade edilen raporda işveren olarak nitelenen fabrika müdürü Kenan Günan’ın asli kusurlu, ölen Fedakar’ın ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

İşveren vekili olarak yalnızca fabrika müdürünün yargılandığı davaya sunulan bilirkişi raporunda, işverenin, iş güvenliği gereği işyerinde bulundurulması ve işçilere kullandırılması gereken Kişisel Koruyucu Donanımı (iş ayakkabısı, eldiven, gözlük vb.) işyerinde bulundurduğuna dair dava dosyasında herhangi bir bilgi veya bir tutanağa rastlanmadığı belirtildi.

Bilirkişi raporunda iş cinayetinde ölen Cengiz Fedakar’ın “sorumluluğuna” ilişkin ise, “Maktul olay tarihi itibariyle 38 yaşında aklıselim bir insandır. Kendisine iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildiği, maktulün aklıselim bir çalışan olmasına rağmen tamamen tedbirsizce ve dikkatsizce davranarak, kazaya sebebiyet verdiğinden dolayı kusurludur” ifadelerine yer verildi.

Davalar birleştirildi

Fedakar’ın ölümünün ardından ‘Boyko Tekstil’ adlı şirket “maddi ve manevi zarara uğradığı” gerekçesiyle fabrika çatısında ölen Cengiz Fedakar’ın mirasçılarına tazminat davası açmış, Fedakar’ın iki çocuğu ve eşinden 137 bin 952 TL maddi, 10 bin TL de manevi olmak üzere yaklaşık 150 bin TL’lik tazminat talep etmişti.

Ölen işçiden tazminat isteyen şirket, Fedakar’ın birim amirinin bilgisi ve talimatı dışında kamerayı tamir etmek için çatıya çıktığını iddia etmiş, çıkan yangın nedeniyle fabrikanın üretime iki gün ara verdiğini tazminat dilekçesinde belirtmişti. Şirketin iddiaları arasında, “halk arasında merdiven altı tabir edilen bir şirket” muamelesi gördükleri ve ara verme neticesinde müşterilerinin siparişlerini geciktirerek prestij kabına uğradıkları da yer almıştı.

Fedakar ailesinin açtığı tazminat davasıyla, ‘Boyko Tekstil’ adlı şirketin açtığı dava Çorlu 1’inci İş Mahkemesi’nce birleştirildi.