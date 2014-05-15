Ölen işçilerin ailelerine 1.000 TL aylık

Sosyal Güvenlik Kurumu da olay sonrası Soma’yla ilgili incelemelere başladı. SGK Başkan Yardımcısı Mustafa Kuruca, madende çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki Kemal Yıldız için yasal işlem yapılacağını söyledi.

Hayatını kaybeden ve yaralanan işçiler için de çalışma yapılacağını belirten Kuruca, ölen madencilerin ailelerine yaklaşık olarak bin lira ölüm geliri verileceğini söyledi. Sosyal güvenlik mevzuatına göre, iş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, aylık kazancının yüzde 70’i, ölüm geliri olarak bağlanıyor. Olayın iş kazası olarak resmiyet kazanma-sının hemen ardından süreç başlatılıyor ve gerekli işlemlerin ardından hak sahiplerine maaş ödeniyor.