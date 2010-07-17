-ÖLEN İŞÇİLER 4 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLADI İZMİR (A.A) - 17.07.2010 - İzmir'de inşaatı devam eden metro kazı çalışmaları sırasında tünel çıkışındaki hava tankında sıkışma yaşanması nedeniyle meydana gelen patlamada ölen 2 işçinin 4 gün önce işe başladıkları öğrenildi İzmir Adli Tıp Kurumunda ölen işçilerin cenazelerine otopsi yapıldı. Otopsinin ardından Raşit Topal'ın (40) cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Bartın'a götürüldü. Bartın'dan İzmir'e gelen Raşit Topal'ın oğlu Beytullah Topal (16), babasının 4 gün önce metro inşaatında işe başladığını, öldüğüne inanmak istemediklerini söyledi. Ölen diğer işçi Ahmet Ertekin'in (29) cenazesi de ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Evli ve 1 çocuk babası Ertekin'in de metro inşaatında 4 gün önce işe başladığı ve İzmir'de toprağa verileceği bildirildi. Patlamada yaralanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan işçiler Fatih Demirer ve Erkan Aral ile Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Hakan Topal ve Ökkeş Yıldız'ın tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Bu arada, ölen ve yaralanan işçilerin bağlı bulunduğu taşeron firmanın sorumlu müdürü H.B. ile şantiye şefi S.E. ''dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekten'' polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan H.B. ve S.E. adliyeye sevk edildi. İnşaatı devam eden İzmir Metrosu'nun Hatay semtindeki acil çıkış tünelinin girişindeki hava tankında dün meydana gelen patlama sonucu 2 işçi ölmüş, 4 işçi yaralanmıştı.