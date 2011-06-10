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Ölen her Rus turiste 100 bin dolar tazminat

Rus Ajansı, Türkiye’nin sahte içkiden hayatını kaybeden Rus turistlerin her biri için yaklaşık 100 bin dolar tazminat ödemeyi düşündüğünü yazdı.

10 Haziran 2011 03:00

T24- Rus Ria Novosti Ajansı, Türkiye’nin sahte içkiden dolayı hayatını kaybeden Rus turistlerin her biri için yaklaşık 100 bin dolar tazminat ödemeyi düşündüğünü yazdı.

HaberTürk'te yayımlanan habere göre, Ankara’nın olaydan dolayı Türk turizminin zarar görmemesi adına Rus rehberler için elinden geleni yaptığını belirten ajans, bu çerçevede Türkiye’nin ölenlerin yakınlarına tazminat ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Ajansa göre Türkiye, olayla ilgili yasal soruşturmada Rusya ile tambir işbirliği yapıyor. Rusya Yurtdışındaki Vatandaşları Koruma Merkezi Başkanı Dimitri Davidenko, Ankara’nın hiçbir talebi geri çevirmediğini belirtti.

Masraflar ödeniyor

Ölenlerin sağlık masraflarıyla, Rusya’dan Türkiye’ye giden yakınlarının tüm masraflarının da Ankara tarafından karşılanacağını hatırlatan ajans, ölenlere ve yakınlarına ödenecek tazminatın henüz kesinleşmediğini ancak kişi başına 100’er bin dolar ödenmesinin beklendiğini vurguladı. Ria Novosti Ajansı, “Türkiye, turizm endüstrisine bir zarar gelmemesi için zararları fazlasıyla karşılamaya hazır” diye yazdı.

Rus rehber Viktoria hâlâ yoğun bakımda

Bodrum’dan “zehirlenme’’ şüphesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Rus rehber Viktoria Nikoloeva’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Başhekim Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viktoria Nikoloeva’nın beyin ölümünün gerçekleştiğine ilişkin haberler çıktığını anımsatarak, şunları söyledi: “Hastanın beyin ölümü gerçekleşmedi, beyin kan akımı var. Her gün ölçümü yapılıyor. Beyin ölümü yok ancak sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Maalesef beyin fonksiyonlarında herhangi bir iyileşme görülmedi ancak organ yetmezliği yok, diğer organların fonksiyonları iyi. Beyin bilinç düzeyi geri gelmedi. Beyin fonksiyonlarında bir iyileşme görülmemekle birlikte yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor.’’

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