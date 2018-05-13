Ölen hayvanlar için tek kişilik eylem

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi\'ne ait hayvan barınaklarında, geçen yılın Kasım ayında ölen köpeklerin aylar sonra ortaya çıkan görüntüleri ve fotoğrafları nedeniyle hayvansever Fırat Sert, barınak önünde eylem yapmaya başladı. Barınak çalışanları ise kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ederek bunu yapan kişinin bulunmasını istedi.

Olay, 24 Kasım 2017 tarihinde meydana geldi. O gün \'444 40 09\' iletişim hattına Aydın merkez ilçeye bağlı Zeybek Mahallesi\'ndeki TOKİ evleri civarında sokak hayvanlarının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlendiğine dair ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerinde zehirlendiği belirlenen 13 köpek, tedavileri için Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı\'na getirildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen köpeklerden 5\'i yaşamını yitirdi. O sırada barınakta çalışmakta olan bir işçi ise ölen köpeklerin fotoğraf ve görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aylar sonra işten çıkarılan işçi, görüntüleri bazı basın mensupları ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Büyükşehir Belediyesi ile bazı hayvanseverler olayla ilgili birbirini suçladı. Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı barınakta çalışanlarda olaya tepki gösterdi.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU GELENE KADAR EYLEM YAPACAK

Aydın Hayvanseverler Derneği Eski Başkanı Fırat Sert, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı önünde dün saat 10.00 itibariyle tek kişilik eyleme başladı. Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Büyükşehir Belediyemize ait barınakta bir katliam olmuş ve aylar önce yapılan bu katliam adeta yeni olmuş gibi servis edildi. Ben şunu düşünüyorum. Yapılan bu iş tamamen kumpastır. Eğer barınak bunu gerçekten yapmış olsa, köpeği alır ameliyathanede zehirler ve burada çalışanların bile bundan haberi olmaz. Burada daha önce çalışan bir personel işten çıkarılmadan önce bu işi yapmış. Bir hayvansever eylem yaparken, barınak çalışanları ona destek verebilir mi. Dünden beri ben buradayım ve suyumu her şeyi bana barınak çalışanları getiriyorlar. Onlar da benim yanımda olduklarını söylüyorlar. Peki diğer hayvanseverler nerede. İşin içine siyaset girdimi herkes hayvansever oluyor. Barınakta hayvansever yok. Barınaktaki hayvansever bizleriz. Barınak bizim evimizdir. Özlem Çerçioğlu buraya gelecek. Bir gün, bir hafta veya bir ay bekleyeceğim hiç bir şey fark etmez. Ben burada yatıyor burada kalkıyorum. Bu barınağa kamera sistemi kurulacak. Kim ne yapıyorsa onu herkes görecek. Türkiye\'deki tüm barınaklarda hayvanseverler çalışacak. Biz bunu istiyoruz. Bu iş ancak böyle çözülür\" dedi.

\'ÖZLEM ÇERÇİOĞLU\'NUN ASKERLERİYİZ\'

Aydın Büyükşehir Belediyesi saha sorumlusu Serdal Güleryüz de, \"17 ilçenin sokak hayvanları ile ekip olarak bizler ilgileniyoruz. Yaralısına, hastasına; eşeğinden, atına, köpeğine, kedisine kadar biz bakıyoruz. 24 Kasım\'da bize gelen ihbarı değerlendirerek ekip olarak çıktık ve sokakta zehirlenmiş ölmek üzere olan hayvanları toplayarak barınağa getirdik. Durumu çok ağır olanlar vardı. Onları kurtarırız diye düşünürken, bazılarını kurtaramadık. İçimizdeki kötü niyetli nöbetçi arkadaşımızın yapmış olduğundan şüpheleniyoruz. Bu arkadaş böyle bir eyleme kalkışıp hayvanlarında fotoğraflarını çekerek sosyal medyada bundan rant elde edebilecek insanlarla paylaşmışlardır. Bunun bize kurulan bir kumpastır. Ekip olarak bu kumpasın üstesinden gelerek daha iyi şeyler başaracağız. Çünkü biz Özlem Çerçioğlu\'nun askerleriyiz. O arkamızda olduğu sürece şu dağlar bile üstümüze gelse sorun yok\" dedi.

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