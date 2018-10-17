Ölen hastanın yakınları olay çıkardı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi gören bir kadın hasta yaşamını yitirince yakınları hastane çalışanları ile tartışıp, malzemelere zarar verdi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi\'nde yatan bir kadın hasta, dün durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki hasta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberi üzerine hasta yakınları hastane çalışanlarıyla tartışıp, servislerdeki melzemelere zarar verdi. Hastane yetkilileri; bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinelerini yere atarak kıran hasta yakınları hakkında şikayetçi oldu. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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