Ölen hakimin kardeşi: Şehit edildiğine inanıyoruz

Malatya'nın Darende İlçesi yakınlarında uçuruma yuvarlanan otomobilde yaşamını yitiren 32 yaşındaki hakim Yaşar Yılmaz'ın ailesi, ölümün şüpheli olduğunu söyledi. Hakimin kardeşi Bahattin Yılmaz, "Biz şehit edildiğine inanıyoruz. Yetkili makamlara, devletimize güveniyoruz. Bunun aydınlanacağına inanıyoruz" dedi.

Darende İlçesi Yazıköy yakınlarında önceki akşam saat 21.00 sıralarında bir otomobilin uçuruma yuvarlandığını görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.D. adlı bir kişi üzerine kayıtlı ve ağır hasar gören otomobilin içinde hakim Yaşar Yılmaz'ın cesediyle karşılaştı.

Yılmaz'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Darende Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin araçta yaptığı arama da ise otomobilin içinde 25 kilo esrar ve bir miktar uyuşturucu hap bulundu.

Bir süredir Çorum İskilip'te görev yapan Yaşar Yılmaz'ın, Siirt'in Kurtalan İlçesi'ne 15 gün önce atandığı, ardından yıllık izine ayrıldığı öğrenildi.

Bankacılık yapan arkadaşlarıyla yola çıktı

Muzaffer-Ayşe Yılmaz çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan hakim Yaşar Yılmaz'ın çevrede sevilen bir kişi olduğu öğrenildi. Babası Muzaffer Yılmaz'ı 2010 yılında kaybeden ve kısa süre önce nişanlanan hakim Yaşar Yılmaz'ın izinli olarak Ankara 'da bulunduğu öğrenildi. Ailenin verdiği bilgilere göre Yaşar Yılmaz'ın, bankacılık yapan arkadaşı Diyarbakırlı S.Ş., B.Ş. isimli kişilerle Diyarbakır'a gitmek üzere 2 gün önce yola çıktığı belirlendi. Dönüşte ise Hakim Yaşar Yılmaz'ın otomobilde tek başına bulunması dikkat çekti.

Şehit edildiğine inanıyoruz

Hakimin Yaşar Yılmaz'ın kardeşi Bahattin Yılmaz, "Ailesi olarak ciddi kuşkularımız var. Ağabeyim iyi bir insandı. Şoförlüğü olmayan hayatta direksiyona oturmayan bir insandı. Araba uçurumdan aşağı düşüyor ama sadece ağabeyimin elinde ve bir başka yerinde çizik var. Araba tanınmayacak halde teneke gibi buruşmuş ama kendisinde sadece 2-3 çizik var. Hiç bir kötü alışkanlığı yoktu. Olanlara da karşı çıkardı ama arabadan esrar çıkıyor. Biz bunun çok büyük bir komplo olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Arkadaşlarının onu Diyarbakır'a gezmeye götürdüğünü, hakim olduğu için yol kontrollerine takılmaması nedeniyle ondan yararlanılmış olabileceğini dile getiren Bahattin Yılmaz, "Dönüşte arkadaşlarının araçtan kavga edip ayrıldığı iddia ediliyor. Biz şehit edildiğine inanıyoruz. Yetkili makamlara, devletimize güveniyoruz. Bunun aydınlanacağını ve ağabeyimin aklanacağına inanıyoruz. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz" diye konuştu.

Ceset sapasağlam

Hakimin Yaşar Yılmaz'ın köyde yaşayan dayısı Mehmet Demirkaya, aracın kaza yaptığı noktada içindeki cesedin sadece dudak kısmında ve kolunda hafif yara bulunduğunu söyledi. Yaşar Yılmaz, "Araba haşat olmuş ama cesette hafif yaralar var. O arabadan cesedin sapasağlam çıkması mümkün değil. Bana göre ceset sonradan götürülüp oraya konmuş gibi. Vücudunda kırık yok. Ama çoraplarında toprak izleri vardı. Öldürülüp kaza görüntüsü verilmiş gibi görünüyor. Arabada esrar bulunması kuşkuları daha da artırıyor. Bu işte başka bir şey var. Arabayı kullanmayı bilmeyen birinin şehirler arası yolda araba kullanması düşünülemez" dedi.

Kontrollerden kurtulmak için hakim kimliği kullanmış olabilirler

Yakınları bölgede jandarmanın sık uygulama yaparak araçlardan esrar yakaladığını, beraber Diyarbakır'a gittiği kişilerin de kontrollerden kurtulmak için hakim kimliğini kullanmış olabileceklerini iddia etti. Yakınları, hakim Yaşar Yılmaz'ın araca uyuşturucu madde konulduğunu öğrendiğinde buna itiraz etmiş olabileceğini dile getirdi.

Olayla ilgili Darende Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ederken, kaza bölgesinde yolda duran iki araçtaki kişilerin kavga ettiğini gören görgü tanıklarının bulunduğu belirtildi. Hakim Yılmaz'ın yakınları, dönüş yolunda araçta kimse olup olmadığının belirlenmesi için Diyarbakır ile Darende arasındaki güvenlik kameralarından tespit yapılmasını istedi.