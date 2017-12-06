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Ölen esnaf arkadaşlarının borcu için 300 çift ayakkabıyı kampanyayla sattılar

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ayakkabı satışı yapan Talip Akduvan, geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayatını kaybedince arkadaşları borçlarını ödemek için Akduvan'a ait 300 çift ayakkabıyı indirim kampanyasıyla sattı

06 Aralık 2017 19:49

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, ayakkabı satışı yapan Talip Akduvan, geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayatını kaybedince arkadaşları borçlarını ödemek için Akduvan\'a ait 300 çift ayakkabıyı indirim kampanyasıyla sattı. 
Keşan\'da Yenimescit Mahallesi\'nde yaşayan ve ayakkabı satıcılığı yapan evli, 3 çocuk babası Talip Akduvan, geçirdiği kalp ameliyatının ardından geçen 16 Kasım\'da hayatını kaybetti. Esnaf arkadaşları, Talip Akduvan\'ın Bağ-Kur primi ve kredi kartı borçlarını ödemek için kendisinden kalan ayakkabıları Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi\'ndeki bir iş yerinde indirim düzenleyerek çifti 10 liradan satışa sundu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği indirimde 300 çift ayakkabı, 1 saatte tükendi.
Esnaf Hasan Taşocak, hayatını kaybeden arkadaşları için Yenimescit Mahallesi\'ndeki arkadaşları olarak mallarını satıp, borçlarını ödeyeceklerini belirterek, \"Kendisi dürüst ve efendi bir esnaftı. Bizde arkadaşları olarak eşine ve çocuklarına yardım amacıyla elinde kalan tüm mallarını kampanyayla satışa sunduk. Bağ-Kur primi ve kredi kartı borçları vardı. Elimizden geldiğince bu işi yaptık. Herkes yardımımıza koştu. Kampanyalı ayakkabılar 1 saat içerisinde satıldı. Talep çok oldu. Kardeşimizin borçlarını bir an önce kapatacağız. Esnaf ve mahallem adına herkese teşekkür ederim\" dedi.

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