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Dünya

Ölen eşinin spermleriyle anne olacak

Avustralya'da mahkeme, bir kadının ölen kocasının dondurulmuş spermlerini kullanarak çocuk sahibi olmasına izin verdi.

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - Avustralya'da mahkeme, bir kadının ölen kocasının dondurulmuş spermlerini kullanarak çocuk sahibi olmasına izin verdi. 

Yargıç, Jocelyn Edwards'ın çocuk sahibi olabilmek için kocasıyla bu konuyu konuşmuş olduğuna ikna olarak spermlerin kullanılmasında bir engel olmadığına hükmetti.  

40 yaşındaki Jocelyn, Mark Edwards ile 2005 yılında evlenmişti. Jocelyn, hamile kalamayınca eşiyle tüp bebek seçeneklerini değerlendirmeye başladı. Çift, 2010 yılının Ağustos ayında bir kliniğe başvurdu ve çeşitli testlerden geçirildikten sonra tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olmak istediklerini bildirdi. 

Jocelyn'in kocası bir sonraki randevularından bir gün önce trafik kazası geçirdi ve ağır yaralandı. Jocelyn Edwards, talebi doğrultusunda kocasından ölümü sonrası sperm alınması için hukuki izni elde etti. İşlem, daha sonra mahkeme yakınlarındaki bir laboratuarda gerçekleştirildi. 

Dava, spermleri bağışlayan kişinin rızası olmadan tüp bebek tedavisinin yasak olduğu eyalette dönüm noktası olarak görülüyor. Ancak yine de Jocelyn'in tüp bebek tedavisi için başka bir eyalete gitmesi gerekiyor. 

Jocelyn Edwards, "Doğu karar buydu. Mark duysa çok sevinirdi, bir bebeğimiz olacak. Başından beri bunu planlamıştık" diye konuştu. 


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