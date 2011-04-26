-ÖLEN ERİN AİLESİ KARAKOLDA MİSAFİR EDİLECEK ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Jandarma Genel Komutanlığı, Batman'da Jandarma Er Sevak Şahin Balıkçı'nın kaza sonucu vefat ettiğini belirterek, erin ailesinin olayın yaşandığı karakolda misafir edilmesi ve vefat eden erin komutanları ve arkadaşları ile baş başa görüştürülmesinin planlandığını bildirdi. Komutanlığın internet sitesinde yer alan bilgi notunda, Batman'ın Kozluk ilçesi, Gümüşörgü Jandarma Karakol Komutanlığında meydana gelen silah kazası sonucunda, Jandarma Er Sevak Şahin Balıkçı'nın vefatına ilişkin bazı basın yayın organlarında yanlış haber ve yorumlara yer verildiği belirtildi. Olaya ilişkin bilgi verilen açıklamada, önceki gün karakola 40-50 metre mesafede aşırı yağıştan zarar gören mevzi ve fens tellerinin onarımını yapmak üzere karakoldan 7 kişilik bir çalışma grubu oluşturulduğu belirtildi. İki personelin ise çalışma grubunun emniyet unsuru olarak görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Aynı gün saat 11.15 sıralarında, çalışan grubun emniyetini sağlayan ve vefat eden erimizin çok samimi arkadaşı olup emniyetle görevlendirilen bir er, kendisine zimmetli bulunan piyade tüfeği ile oynadığı sırada, çalışma grubunda bulunan ve o esnada birkaç metre ötede çalışmakta olan J.Er Sevak Şahin Balıkçı'yı karın boşluğundan kazaen yaralamıştır. Yaralanan Jandarma er derhal Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Olaya ilişkin olarak, Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Savcılığına gecikmeksizin bilgi verilmiş, Askeri Savcılığın yetkilendirmesi ile de Kozluk Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yeri incelemesi ve adli tahkikat yapılmıştır. Yapılan soruşturma sonucunda, Kozluk Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, olayda kasıt görülmemesi üzerine ölüme sebebiyet veren er tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Aile ile varılan mutakabat doğrultusunda, önümüzdeki günlerde, ailenin, olayın vukubulduğu karakolda misafir edilmesi ve vefat eden erimizin komutanları ve arkadaşları ile baş başa görüştürülmesi planlanmıştır. Vefat eden erimizin, karakolda vukubulan bir başka olay nedeniyle suçlanması, bu yüzden şikayet dilekçesi vermesi, gördüğü baskı sonucu dilekçesini geri alması, Paskalya Yortusu nedeniyle izinli gönderilmemesi gibi hususlar gerçeği yansıtmamaktadır.'' Açıklamada, ''elim kazada'' hayatını kaybeden Balıkçı'nın acısını yürekten paylaşıldığı belirtilerek ailesine sabır ve başsağlığı dileğinde de bulunuldu.