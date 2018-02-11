T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ölen dişisinin yanına yatıp, saatlerce bekledi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde erkek kedi, aracın çarpması sonucu telef olan dişi kedinin yanına yatıp, başını bedeninin üzerine yaslayarak saatlerce bekledi

11 Şubat 2018 16:13

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde erkek kedi, aracın çarpması sonucu telef olan dişi kedinin yanına yatıp, başını bedeninin üzerine yaslayarak saatlerce bekledi.
Bayramiç ilçesi Camicedit Mahallesi Göçmen Sokak’ta, Rafet ve Fatma Çıtakoğlu çiftine ait dişi kedi, aracın çarpması sonucu telef oldu. Kısa süre önce doğum yapan kedinin yanına, erkek kedi geldi. Yarda yatan ölü kedinin bışanda bir süre bekleyen erkek kedi, ardından yanına yatıp, başını cansız bedeninin üzerine yaslayarak saatlerce öyle kaldı. Bu acı manzara, görenleri duygulandırdı.
Bayramiç Belediyesi zabıta ekipleri, sokaktaki cansız kediyi gömmek üzere bulunduğu yerden kaldırdı, erkek kedi de olay yerinden ayrıldı.
Telef olan kedinin sahibi Rafet Çıtakoğlu, “Üzüntümü kelimelerle anlatamam. Bana çok alışmıştı. Evden kahveye benimle birlikte gelip giderdi. Aracın tekerleğinin altında kalmış ve ölmüş. Diğer kedi de onun üzerine kapanmış öyle bekliyor. Bu iki kedinin bir de yavrusu var. Şimdi evde onu büyütüyorum. Yavrusuna bakarak teselli buluyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih DALDALBAYRAMİÇDHABayramiçCamicedit Mahallesi Göçmen SokaktaRafetFatmaKısaYardaBayramiç BelediyesiTelefRafetBanaEvdenAracınDiğerBuYavrusunaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24