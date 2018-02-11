Ölen dişisinin yanına yatıp, saatlerce bekledi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde erkek kedi, aracın çarpması sonucu telef olan dişi kedinin yanına yatıp, başını bedeninin üzerine yaslayarak saatlerce bekledi.

Bayramiç ilçesi Camicedit Mahallesi Göçmen Sokak’ta, Rafet ve Fatma Çıtakoğlu çiftine ait dişi kedi, aracın çarpması sonucu telef oldu. Kısa süre önce doğum yapan kedinin yanına, erkek kedi geldi. Yarda yatan ölü kedinin bışanda bir süre bekleyen erkek kedi, ardından yanına yatıp, başını cansız bedeninin üzerine yaslayarak saatlerce öyle kaldı. Bu acı manzara, görenleri duygulandırdı.

Bayramiç Belediyesi zabıta ekipleri, sokaktaki cansız kediyi gömmek üzere bulunduğu yerden kaldırdı, erkek kedi de olay yerinden ayrıldı.

Telef olan kedinin sahibi Rafet Çıtakoğlu, “Üzüntümü kelimelerle anlatamam. Bana çok alışmıştı. Evden kahveye benimle birlikte gelip giderdi. Aracın tekerleğinin altında kalmış ve ölmüş. Diğer kedi de onun üzerine kapanmış öyle bekliyor. Bu iki kedinin bir de yavrusu var. Şimdi evde onu büyütüyorum. Yavrusuna bakarak teselli buluyorum” dedi.

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