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Ölen arkadaşlarını kaza yerinde andılar

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçen cuma akşamı geçirdiği trafik kazasında ölen lise öğrencisi 18 yaşındaki Batuhan Özdemir'i, okul ve çocukluk arkadaşları andı

04 Mart 2018 22:50

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde geçen cuma akşamı geçirdiği trafik kazasında ölen lise öğrencisi 18 yaşındaki Batuhan Özdemir\'i, okul ve çocukluk arkadaşları andı. Kaza yerine çiçekler bırakan arkadaşları, dua edip ayrıldı.
Bitez Mahallesi\'ndeki Şah Caddesi\'nde meydana gelen kazada; 48 UC 530 plakalı motosikletiyle seyreden lise öğrencisi Batuhan Özdemir, karşı yönden gelen A.C. yönetimindeki 48 EB 009 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Özdemir, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özdemir, ailesini ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu.
İlçede gözyaşlarıyla toprağa verilen Özdemir\'in anısına, arkadaşları bu akşam kaza yerinde bir araya geldi. Ağabeyi Barış Özdemir\'in elinde kardeşinin fotoğrafı ile geldiği anma etkinliğinde, arkadaşları kaza yerine çiçekler bıraktı. Ardından gençler, arkadaşları için dua etti. Kaza yerinde araçların yol kenarına park etmesine dikkat çeken çocukluk arkadaşı 18 yaşındaki Oğuzhan Çalak, \"Arkadaşımız yol kenarında park eden araçlar yüzünden kaza yaparak hayatını kaybetti. Hatalı parklara izin verilmemeli ve başka canlar yanmamalı\" dedi.

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