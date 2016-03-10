Ölen 3 işçinin avukatı: Ne olur, dosyanın bu şekilde kapanmasına izin vermeyin

Kartal'da 16 katlı bir inşaatın en üst katında çalışırken iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden 3 işçinin ölümüne ilişkin inşaat firması sahipleri ve şantiye şefi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada açıklanan bilirkişi raporunda meydana gelen olayda MG İnşaat Firması sahibinin kusurlu, şantiye şefi ve Metsan firmasının sorumlu yöneticisinin kusurunun bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Yargılamaya yön veren bilirkişi raporuna itiraz eden işçi ailelerinin avukatı, mahkeme heyetine "Ne olur dosyanın bu şekilde kapanmasına izin vermeyin" diye seslendi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz 3 sanık da katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Davanın geçtiğimiz celsesi işçilerin 'tali kusurlu' olduğu rapora karşı beyanda bulunan işçi ailelerinin avukatlarından Mustafa Kiraz yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep ederek, "Bu olayda kazaya davetiye çıkarılmıştır. Kazaya sebebiyet verilmiştir. Uyarılara rağmen inşaatta önlem alınmamıştır. Ne olur dosyanın bu şekilde kapanmasına izin vermeyin" dedi. Yaşamını yitiren işçilerin ailesi ise tüm sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

“Bilirkişi raporu yeterli”

Mahkeme heyeti alınan bilirkişi raporunun karar vermeye yeterli olduğunu belirterek yeniden bilirkişi raporu alınması talebinin reddine karar verdi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, 31 Mayıs 2014 tarihinde inşaatta kurulu iskelenin çökmesi üzerine iskelede çalışmakta olan Salih Karayalı, Sinan Doğan ve Hasan Doğan'ın düşerek vefat ettiğini belirtti. Mütalaada, meydana gelen olayda MG İnşaat Firması sahibi sanık Mehmet Gültekin'in kusurlu, şantiye şefi Betül Batmaz, Metsan firmasının ortağı ve sorumlu yöneticisi Mehmet Celalettin Satoğlu'nun kusurunun bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

"Rapora göre 3 sanıktan 2'si için ceza"

Sanıklardan Mehmet Gültekin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen mütalaada, diğer sanıkların olayda kusursuz olduklarının tespit edilmesi nedeniyle beraatlarına karar verilmesi talep edildi. Duruşma esas hakkındaki mütalaaya karşı avukatların gelecek celse beyanlarının alınması için ertelendi.

Bilirkişi raporu

3 bilirkişi tarafından hazırlanıp geçtiğimiz celse dava dosyasına sunulan raporda, MG İnşaat Firması sahibi sanık Mehmet Gültekin'in iş yeri olan şantiyede iş güvenliği bakımından etkin bir sistem kurmadığı, işçilere sağlam ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamadığı için asli kusurlu olduğu ifade edilmiş, ölen 3 işçinin ise yüksekte çalışmalarına rağmen emniyet kemeri takmayıp kendi can güvenliklerine özen göstermedikleri için tali kusurlu olduğu belirtilmişti.

İddianameden

İstanbul Kartal, Hürriyet Mahallesi Erler Sokak'ta 31 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen olayda, Metsan Nexus isimli inşaatın yapımı sırasında C bloğunun 16. Katında kurulu olan iskele çöktü. İskelede çalışan Salih Karayalı, Sinan Doğan ve Hasan Doğan'ın hayatını kaybetti. Şüpheliler şantiye şefi Betül Batmaz, Metsan firmasının ortağı ve sorumlu yöneticisi Mehmet Celalettin Satoğlu ve MG inşaat firması sahibi Mehmet Gültekin hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan toplamda 3'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.