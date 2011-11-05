



T24- Ahmet Erdem (26) Erciş’e bağlı Kocapınar köyündeki 50. Yıl İlköğretim Okulu’nda bilgisayar öğretmenliği, eşi Sevdiye Erdem (25) ise, Küplü köyündeki Cemile Küllük İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmenliği yapıyordu.









Milliyet'in haberine göre, öğretmen çift depreme Van Yolu Caddesi’ndeki Emre Apartmanı’nın 3. katındaki dairelerinde kalvaltı hazırlığındayken yakalandı. Sevdiye Erdem deprem sırasında salonda, eşi ise mutfaktaydı. Bina yerle bir oldu, öğretmen çift enkaz altında kaldı. Beton kirişlerin altında kalan ve ağır yaralanan eşini göremeyen, ancak sesini duyabilen Sevdiye öğretmen, 3 saat süresince eşiyle konuşup, destek olmaya, moral vermeye çalıştı.





64 saat sonra kurtuldu





Sevdiye Erdem, depremin ardından 3 saat sonra eşinin son sözlerini olan, “Sevdiye öleceğimi biliyorum. Hakkını helal et” sözlerini ve getirdiği tekbiri duydu. Eşine, “Sakın öyle bir şey düşünme. İkimiz de kurtulacağız” diyerek destek olmayı sürdüren Sevdiye öğretmen, ancak defalarca seslendiği Ahmet Erdem’den bir daha yanıt alamadı. Sevdiye Erdem 64 saat sonraa enkazdan hafif yaralı olarak çıkartıldı. Daha sonra da Ahmet Erdem’in cesedine ulaşıldı.