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Öldürüp zinciri vücuduna sarıp Sakarya Nehri'ne attılar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -İSTANBUL'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 42 yaşındaki Ercan Demiral'ın cesedi Sakarya Nehri'nde bulundu

19 Şubat 2018 03:19

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -İSTANBUL\'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 42 yaşındaki Ercan Demiral\'ın cesedi Sakarya Nehri\'nde bulundu. Tabanca ile ateş edilerek öldürülen Ercan Demiral\'ın vücudunun zincirle sarıldığı görüldü.
Bugün saat 12.00 sıralarında, Akyazı ilçesi Türk Çaybaşı Mahallesi\'nde Sakarya Nehri kenarında balık tutan amatör balıkçılar nehir içerisinde ceset görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri nehirde vücuduna zincir bağlı üzerinde kıyafetleri olan erkek cesedini kıyıya çıkardı. Cesedin yapılan ön otopsisinde tabanca ile vücuduna 3 el ateş edildiği belirlendi. Cesedin İstanbul\'da 2 ay kadar önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunan Ercan Demiral\'a ait olduğu tespit edildi. Suç örgütü kurmak suçundan sabıkası bulunduğu belirlenen Ercan Demiral\'ın cesedi Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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