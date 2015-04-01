Öldürüp cesedini yaktılar...

Malatya’da 6 gün önce kaybolan Fidan Kaya’nın cinayete kurban gittiği belirlendi. İddiaya göre, markette çalışan ve eşinden bir süre önce boşanan Fidan Kaya, Ş.Ö. (48) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Daha sonra Kaya’nın cesedi, Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi’nde kırsal alanda yakılarak, toprağa gömüldü. Ş.Ö.’nün olaydan haberdar olan bir arkadaşının jandarmayı arayarak durumu bildirmesiyle vahşi cinayetin gün yüzüne çıktığı bildirildi.

Vücudunun büyük bölümü yanan Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Şehir Mezarlığı’nda kılınan öğle namazından sonra toprağa verildi. Cenazede Fidan Kaya’nın ailesi tabutun başında uzun süre gözyaşı dökerken, çocukları Abdulbaki ve Merve de gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan, öldürülen kadının tabutunda kullanmadığı Mukaddes ismi ile kızlık soyadı yer aldı.