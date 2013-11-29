'Öldürülüp yenmek' isteyen arkadaşını parçaladı

Adı açıklanmayan kurban, yaşadığı Hannover şehrinden 55 yaşındaki Detlev G. adlı şüpheliyle buluşmak için yola çıktı. Ancak kurbandan uzun süre haber alınamayınca yakınları 11 Kasım’da polise haber verdi. Kurbanın cesedi, Detlev’in Dresden yakınlarındaki Ore Dağları’nda yer alan evinin bahçesinde bulundu. Polis bulunan ceset parçalarından kurbana işkence edildiğini ve bazı organlarının yenmiş olabileceği sonucuna vardı. Detlev ise 4 Kasım’da buluştuğu kurbanı boğazından bıçaklayıp cesedini parçalara ayırdığını itiraf ederken yamyamlık suçlamasını reddetti. Kurbanın bir arkadaşı da “Hep böyle ölmek istiyordu, isteği yerine geldi” dedi.

(DAILY MAIL)