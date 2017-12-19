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Öldürülmek istenen kadın, devlet korumasına alındı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanıp, kayınbiraderi tarafından da öldürülmek istenen Kevser Ötgen (26), devlet korunmasına alındı

19 Aralık 2017 13:08

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanıp, kayınbiraderi tarafından da öldürülmek istenen Kevser Ötgen (26), devlet korunmasına alındı.
Olay, 16 Aralık\'ta merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14029 Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, otomatik tabanca ile bir eve ateş açma hazırlığındayken, devriye gezen polisler tarafından fark edildi. Polisleri görünce gri renkli bir otomobile binen şüpheli, otomatik tabancayı da yola atıp, kaçtı. Polis saldırı düzenlenmek istenen evde 9 Aralık\'ta eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan yaralı Kevser Ötgen\'in oturduğunu belirledi. Soruşturmayı genişleten polis, fırıncılık yapan Hüseyin Ötgen\'in 2 çocuğunun annesi Kevser Ötgen\'i bıçakladığı, ardından da tutuklandığını saptadı. Evin önünde silahlı saldırı hazırlığında olan kişinin de cezaevindeki Hüseyin Ötgen\'in kardeşi Cumali Ötgen olduğu ancak, polisin olayı fark etmesi üzerine kaçtığı ortaya çıktı. Yakalanarak gözaltına alınan Cumali Ötgen\'in hırsızlık suçundan 105 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Cumali Ötgen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DEVLET SAHİP ÇIKTI
Hayati tehlikeyi atlatan genç kadın evlendiği günden itibaren şiddet gördüğünü söyledi. Ötgen, \"Kocamdan sonra, şimdi de kayınbiraderlerim beni öldürmek istiyor. Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum. Beni yalnız bırakmayan devletime teşekkür ediyorum\" dedi. Genç kadın, devlet korumasında kadın sığınma evine yerleştirildi.

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