-ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI 900'Ü AŞTI BEYRUT (A.A) - 22.05.2011 - Suriye güvenlik güçlerinin dünkü cenaze törenlerinde ateş açmasıyla öldürülen sivillerle birlikte, bu ülkedeki ayaklanmaların başlamasından bugüne kadar öldürülenlerin sayısı, muhalif grupların verdiği rakamlara göre 900'ü aştı. Bu rakamlar, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da Arap Baharı olarak adlandırılan muhalif halk hareketlerinin düzenlendiği ülkeler arasında Suriye'nin, Libya'dan sonra en çok kişinin öldüğü ülke olduğu anlamına geliyor. Libya'da kesin rakamlar bilinmemekle birlikte muhalifler, Muammer Kaddafi güçlerinin "binlerce kişiyi" öldürdüğünü ileri sürüyor. Mısır'da eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in devrildiği 18 günlük ayaklanma sırasında 846 kişi öldürüldü. Arap Baharı ayaklanmalarının başladığı ve eski devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin devrildiği Tunus'ta ise ölenlerin tahmini sayısı 219. Yemen'deki muhaliflere göre bu ülkede öldürülen protestocu sayısı 150'yi bulurken, Bahreyn ve Umman'da da çok sayıda muhalif öldürülmüştü.