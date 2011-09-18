-Öldürülenleri kamera tespit edecek KAHİRE (A.A) - 18.09.2011 - Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i, halk ayaklanması sırasında güvenlik görevlilerine protestocuları öldürme talimatı vermekle yargılayan mahkemenin, ayaklanma esnasında göstericileri öldüren polisleri, güvenlik kameralarınca çekilmiş görüntülerden tespit edeceği bildirildi. Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i yargılayan Kahire Ağır Ceza Mahkemesi, müdahil avukatların talepleri üzerine, olaylar esnasında çekilen ve güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesini gösteren videoların izlenmesine başladı. Kahire, Süveyş, Ariş ve İskenderiye kentlerinde polisin göstericilere müdahalesi ve ateş açması ile protestocular üzerine zırhlı araç sürülmesi olayları ile ilgili güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntülerden derlenen toplam 32 video görüntüsü, mahkeme heyeti tarafından inceleniyor. Müdahil avukatları, söz konusu görüntülerin ulusal güvenlik nedeni ile halka gösterilemeyeceğini ve açıktan yayınlanamayacağını söylediler. Müdahil avukatları, mahkemenin söz konusu videoları izlediği oturumların, Mübarek'i yargılayan mahkemenin başkanı Ahmet Rıfat tarafından yönetilmemesini usulsüzlük olarak değerlendiriyorlar. Mısır'da 25 Ocak tarihinde başlayan halk ayaklanması sırasında 800'ün üzerinde gösterici ve ile 30 kadar güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Halk ayaklanması sonucunda istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, oğulları Ala ve Cemal ile eski İçişleri Bakanı Habib El Adli, ağustos ayının başından itibaren Kahire Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlandı.