-Öldürülenler çiftçiymiş GAZZE (A.A) - 03.11.2011 - İsrail ve Gazzeli militanların çatışmasına müdahale eden İsrail savaş uçaklarının militanları değil, çiftçileri vurduğu iddia edildi. Gazze'nin kuzeyinde Beyt Hanun yakınlarında meydana gelen çatışmanın neden kaynaklandığı ile ilgili değişik iddialar var. Filistin Maan haber Ajansı, ilk önce İsrail ordusunun ağır silahlarla Gazzeli militanlara ateş açtığını iddia etti. İsrail ordusu ise, açıklamasında, Gazze ve İsrail arasındaki tel örgünün bakımını yapan İsrail askerlerine ateş açıldığını, savaş uçaklarının da olaya müdahale ettiğini duyurdu. Çatışmaya katılanların hangi örgütten olduğuna dair bir açıklama şu ana kadar yapılmadı. Bugün öğleden sonra gerçekleşen olayda ölenlerin kimlikleri konusunda da birbiri ile çelişen bilgiler var. İsrail, uçakla hedef alınanların militanlar olduğunu duyurdu, ancak ölenlerden 23 yaşındaki Nasır El Layyan'ın amcası Muhammed El Layyan, AA'ya yaptığı açıklamada, yeğeninin çiftçi olduğunu, sabah evden tarlaya gitmek için çıktığını söyledi.