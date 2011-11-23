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Dünya

Öldürülen Türklerin yakınları Bellevue Sarayı'nda BERLİN (A.A)

23 Kasım 2011 22:54

-Öldürülen Türklerin yakınları Bellevue Sarayı'nda BERLİN (A.A) - 23.11.2011 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, 2000 ile 2006 yılları arasında aşırı sağcı terör grubu tarafından öldürülen Türklerin ve 2004 yılında Köln kentinde patlayan parça tesirli bombalama olayında yaralananların ailelerini bu akşam Berlin'deki Bellevue Sarayı'nda kabul etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İçişleri Bakanı Hans Peter Friedrich ve Devlet Bakanı Maria Böhmer’in katılmasının beklendiği görüşme basına tümüyle kapalı olarak gerçekleştirildi. Bazı kurban yakınları, Berlin'de kaldıkları otelden hareket etmeden önce, bunun çok özel bir ziyaret olduğunu, bu nedenle açıklama yapmak istemediklerini söyledi. Davet nedeniyle çeşitli kentlerden Berlin'e gelen kurban yakınlarının 1. sınıf tren ücretleri ya da buna karşılık gelen benzin paraları ve 2 gecelik konaklama ücretleri Alman Cumhurbaşkanlığı tarafından karşılandı.

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