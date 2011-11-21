-Öldürülen Türkler'in ailelerine tazminat BERLİN (A.A) - 21.11.2011 - Almanya Adalet Bakanlığı, aşırı sağcı terör kurbanlarının ailelerine yaklaşık 10'ar bin avro verilmesini planlıyor. Adalet Bakanlığının bir sözcüsü, geçmişte her bir kurbanın ailesine bu miktarda para verildiğini söyledi. Sözcü, kurbanların yakınlarına ödenecek tazminat için bu yıl Adalet Bakanlığının bütçesinden 1 milyon avroluk fon oluşturulacağını kaydetti. Ödenecek tazminatın acıları dindiremeyeceğini ifade eden sözcü, bununla kurbanların aileleriyle dayanışma göstermek istediklerini sözlerine ekledi.