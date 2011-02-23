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ÖLDÜRÜLEN TÜRK İŞÇİ 3 AYDIR LİBYA'DAYMIŞ TRABZON (A.A)

23 Şubat 2011 14:34

-ÖLDÜRÜLEN TÜRK İŞÇİ 3 AYDIR LİBYA'DAYMIŞ TRABZON (A.A) - 23.02.2011 - Libya'daki olaylarda, Trablus yakınlarındaki şantiyede hayatını kaybeden, Trabzon nüfusuna kayıtlı işçi Yunus Emre Çelik'in Libya'ya 3 ay önce gittiği, ailesiyle en son dün sabah görüştüğü bildirildi. İşçi Çelik'in yakınlarından alınan bilgiye göre, Çelik ile ailesi dün sabah telefonla görüştü.  Telefonda durumunun iyi olduğunu söyleyen Çelik'in, şantiyelerinin kurşunlandığını fakat kendilerine bir şey olmadığını ifade ettiği belirtildi.  İşçi Yunus Emre Çelik'in annesinin Oymalıtepe beldesindeki evlerinde, babasının ise kent merkezinde olduğu, kalp hastası olduğu için oğlunun öldüğünün henüz kendisine söylenmediği bildirildi.  Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Oymalıtepe beldesinde oturan, bekar olan Yunus Emre Çelik'in Libya'ya 3 ay önce çalışmak için gittiği öğrenildi.

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