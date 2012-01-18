-Öldürülen turistlerin milliyetleri belli oldu ADİS ABABA (A.A) - 18.01.2012 - Etiyopya'nın kuzeydoğusunda turist kafilesine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin Batılı olduğu açıklandı. Etiyopya Hükümet Sözcüsü Bereket Simon, Alman haber ajansına yaptığı açıklamada, öldürülen beş turistin Alman, Belçikalı, İtalyan, Macar ve Avustralyalı olduğunu söyledi. Hükümet Sözcüsü, iki turistin saldırıda yaralandığını, bir turistin de kaçmayı başardığını belirtti. Silahlı kişiler, Eritre sınırına yakın bölgede sekiz kişilik turist grubuna saldırmıştı.