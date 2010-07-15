-ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTTE 22 BİN 500 AVRO BULUNDU TUNCELİ (A.A) - 15.07.2010 - Tunceli'de dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen bir teröristin üzerinden, 22 bin 500 avro para ve 1 adet DVD bulundu. Mazgirt ilçesine bağlı Öreniçi köyü kırsalında etkisiz hale getirilen, terör örgütü PKK üyesinin üst aramasında bulunan DVD'nin, örgütsel doküman içerdiği belirlendi. DVD'nin detaylı olarak incelenmek üzere ilgili birime gönderildiği öğrenildi. Yetkililer, henüz kimliği belirlenemeyen ve üzerinde ayrıca 22 bin 500 avro para bulunan teröristin, örgütün bölge sorumlusu olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti. Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Öreniçi köyünde, arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, terör örgütü PKK üyesi bir grubu tespit etmiş, daha sonra bu gruba yönelik düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmişti.