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Dünya

Öldürülen sevgilisiyle evlenecek

Fransa’da Caroline Monet isimli hamile genç kadın, Muhammed Merah’ın öldürdüğü yedi kişi arasındaki asker sevgilisi Abel Chennouf ile evlenmek üzere izin aldı.

25 Mart 2012 05:14


T24- Fransa’da mart ortasından bu yana üçü çocuk yedi kişiyi öldüren Muhammed Merah’ın (23) kurbanları arasında yer alan asker Abel Chennouf’un sevgilisi Caroline Monet’nin (21) ölen askerle evlenme talebine Cumhurbaşkanı Sarkozy onay verdi.


Hürriyet'in haberine göre, Kuzey Afrika kökenli paraşütçü olan Abel Chennouf, perşembe günü ölü olarak ele geçirilen Muhammed Merah’ın 15 Mart’taki saldırısında hayatını kaybetmişti. Sevgilisi Abel için düzenlenen askeri törene tekerlikli sandalye ile katılan, gözyaşlarına boğulan Caroline, ölüm sonrası evlilik için izin istedi. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yasaların verdiği yetkiyi kullanarak acılı genç kadına gerekli izni verdi.

 

Cumhurbaşkanı izni gerekiyor

 

Ailenin avukatı Gilbert Gollard, “Elysée Sarayı’ndan, Abel Chennouf’un kız arkadaşının ölüm sonrası nikâhlanabilmesi için gereken yetkiyi aldık. Herhangi bir sorun çıkmayacak. Gerçekten acılı bir tören, ölü eşi temsilen boş bir sandalye” dedi. Nikâh sayesinde Caroline, asker sevgilisinin haklarından yararlanabilecek, çocuğunun babası belli olacak. Fransa’da cumhurbaşkanları, özel durumlarda ölüm sonrası nikâh kıyılmasına izin verebiliyor. Daha önce de Marsilya ve Lyon kentlerinde görev başında öldürülen iki polisin kız arkadaşlarına benzer yetki verilmişti.

Üç askeri öldürdükten sonra geçen pazartesi bir Yahudi okulunda üçü çocuk dört kişiyi katleden Merah, geçen perşembe günü polisin düzenlediği saldırıda ölmüştü.

 

Anne serbest, ağabey gururlu

 

Merah’ın ağabeyi Abdülkadir Merah (29) polislere, kardeşinin işlediği cinayetlerden gurur duyduğunu söyledi. Gözaltında tutulduğu Toulouse’dan dün Paris’e nakledilen Abdülkadir, yedi kişinin öldürüldüğü saldırılarda kullanılan scooter’ı çalmak için kardeşine yardım ettiğini kabul etti. Ancak kardeşinin saldırı planından haberdar olduğu suçlamalarını reddetti. Abdülkadir’in karısı da gözaltında.
 

Merah’ın annesi Zoulika Aziri ise (55) önceki gün serbest bırakıldı. Aziri’nin avukatı, “Öfkeli, oğlunun bunu niçin yaptığına şaşırıyor, kendisini suçluyor” dedi.

 

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