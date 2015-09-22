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Öldürülen Savcı Kiraz'ın babası: İnsan öldürüp hak aranmaz; Cumhurbaşkanı acımızı paylaşıyor

Hakkı Kiraz, Yenikapı mitinginde protokolde yer almıştı

Hakkı Kiraz, Yenikapı’da düzenlenen “Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses” mitinginde eşi Saadet Kiraz’la birlikte Erdoğan ve Davutoğluların yanında oturdu

22 Eylül 2015 15:24

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda 31 Mart 2015’te DHKP-C’lilerce esir alınarak öldürülen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, “İnsanları öldüreceksin, sonra da hak isteyeceksin. İnsanlıkta böyle bir şey yok. Şiddete başvuran herkes, duyarlı Türk milletini karşısında bulacaktır” dedi.

Yenikapı’da düzenlenen “Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses” mitinginde eşi Saadet Kiraz’la birlikte Erdoğan ve Davutoğluların ortasında oturan Hakkı Kiraz, “Bizim acımızı yürekten paylaştığını bize defalarca söyledi. Biz de onun nazik davetini saygı ve hürmetle karşıladık. Bizi orada görmek istediler. Biz de kabul ettik, aldırdı, miting alanına kadar götürdü” diye konuştu.

Star’dan Gülden Kılıç’a konuşan Hakkı Kiraz, şunları söyledi:

Biz ülkesini seven insanlarız. Bu ülke hepimizin ülkesi ve herkese yetiyor. Buna rağmen eğer birileri bu ülkeyi karıştırmak istiyorlarsa, acı tatlı demeden vatanını seven her insanın terör belasının karşısında dimdik ayakta durması gerekiyor.

Sadece dik durmak değil, gerekiyorsa biz gece de dururuz gündüz de. Dedelerimiz bu vatanı savunmuş, babalarımız gidip Kore’de savaşmış. Biz de seve seve hak verdik, canımızı verdik. Bu uğurda can vermek gerekiyorsa, diğer vatandaşların canı sağ olsun, o canı biz vermiş olalım.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu olayın karşısında kendisinin çok üzüldüğünü söylüyor. Bizim acımızı yürekten paylaştığını bize defalarca söyledi. Biz de onun nazik davetini saygı ve hürmetle karşıladık. Bizi orada görmek istediler. Biz de kabul ettik, aldırdı, miting alanına kadar götürdü. Acımızı daima bizimle paylaştı, çok memnun olduk daha doğrusu.

Görebildiğimiz kadarıyla vatandaş coşkuluydu, herkes çocuğunu alıp gelmiş. Ateş düştüğü yeri değil bu ülkeyi seven her insanı yakıyor.

İnsanları öldüreceksin, sonra da hak isteyeceksin. İnsanlıkta böyle bir şey yok. Şiddete başvuran herkes, duyarlı Türk milletini karşısında bulacaktır. Bunlar ilelebet amaçlarına ulaşamayacaktır. Bazı yerleri de tahrip ediyorlar. Cenab-ı Allah büyüktür. Herkesin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardır.

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