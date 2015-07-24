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Şanlıurfa'da öldürülen polisin cenazesinde Bakan Yıldız'a tepki

'Hükümet nerede?'

24 Temmuz 2015 00:49

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde öldürülen polis memuru Okan Acar’ın cenazesi töreninde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tören alanından ayrılırken; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, polisin yakınları ile protokol üyeleri, cenaze aracının arkasından yürümeye başladı. Bu sırada bazı kişiler Bakan Yıldız’a yönelik ‘Hükümet nerde?’, ‘Bir şehit daha var Diyarbakır’da’ diye bağırdı. Bu durumdan etkilenen yaklaşık 100 kişilik grup da sloganlar atıp, el kol hareketleriyle Bakan Yıldız’ın üzerine doğru yürümek istedi. Protestoların artarak devam etmesi üzerine çevresinde korumaların etten duvar ördüğü Bakan Yıldız, getirilen makam otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

Niğde Devlet Hastanesi’nden alınarak son kez Selçuk Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Bir süre bekletilen cenaze ardından Dışarı Camii’ne götürüldü. Buradaki törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Niğde Valisi Necmeddin Kılıç, polisin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Niğde Müftüsü Alaaddin Gürpınar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından polisin cenazesi, omuzlarda cenaze aracına yüklendi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli tören alanından ayrılırken; Bakan Taner Yıldız, polisin yakınları ile protokol üyeleri, cenaze aracının arkasından yürümeye başladı. Bu sırada bazı kişiler Bakan Yıldız’a yönelik ‘Hükümet nerde?’, ‘Bir şehit daha var Diyarbakır’da’ diye bağırdı. Bu durumdan etkilenen yaklaşık 100 kişilik grup da sloganlar atıp, el kol hareketleriyle Bakan Yıldız’ın üzerine doğru yürümek istedi. Ancak korumalar ve polisler, grup ile Bakan Taner arasında koridor oluşturup, yaklaşmalarını engellemeye çalıştı.

Protestoların artarak devam etmesi üzerine çevresinde korumaların etten duvar ördüğü Bakan Yıldız, getirilen makam otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

Okan Acar’ın cenazesi ise camiden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Niğde Şehitliği’nde toprağa verildi. Bakan Yıldız buradaki törene katılmadı.

 

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